هداف البطولة العربية: الجائزة أفضل تعويض للمريخ السوداني

المريخ خرج من البطولة العربية في نصف النهائي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد عبدالرحمن لاعب المريخ السوداني عن فوزه بجائزة الهداف في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، الذي توج بها النجم الساحلي.

وكان عبدالرحمن حصل على جائزة الهداف في البطولة رغم خروج فريقه في نصف النهائي أمام النجم الساحلي الذي توج باللقب على حساب الهلال السعودي.

وقال عبدالرحمن في تصريحات صحفية، إنه يهدي الفوز بجائزة الهداف لجماهير المريخ والرياضة السودانية بوجه عام بعد أن تواجد على منصات التتويج.

وأضاف: "سعيد بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتتويج يمثل الإنجاز الأكبر في مشواري".

وتابع مهاجم المريخ: "أفضل تعويض لخروج المريخ من نصف النهائي هو التتويج بالبطولة، وسنسعى لتقديم أداء أكثر في الفترة المقبلة".

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وتوج النجم الساحلي بالبطولة على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد".