ماروتا: إنتر ليس قلقًا بشأن ميركاتو يناير

ويتحدث عن سوق الانتقالات الشتوية للنيراتزوري..

رفض بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، اعتبار ناديه هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وصمم على أن يوفنتوس لا يزال يحتفظ بحظوظه للمحافظة على لقب الكالتشيو للسنة التاسعة على التوالي.

يوفنتوس كان هو المتصدر للدوري الإيطالي منذ بدايته، ولكن تعادل مفاجئ أمام ساسوولو في الجولة الماضية منح الإنتر الصدارة، لكن يرفض ماروتا أن يكون ذلك مؤشرًا على خسارة اليوفي للقبه.

ماروتا تحدث للصحفيين وقال "نحن في الأسبوع 14 فقط، لذلك نحن ندرك جيدًا أن الفوز بسكوتيدو هذا الموسم هو أمر صعب للغاية.".

كما أضاف "يوفنتوس لديه فريقان قويان للغاية يستطيع الاعتماد عليهما، لديهم لاعبان في كل مركز، وفي تقديري فإنهم سيحافظون على لقبهم في هذا الموسم أيضًا.".

وأتم في هذا الصدد "على العموم أريد أن أعترف أنني لم أتوقع أن يحدث هذا التأثير الكبير من أنطونيو كونتي على تشكيلتنا في هذا الوقت القصير.".

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العالم بأسره يستعد لسوق الانتقالات الشتوية والذي سيفتح أبوابه في يناير المقبل، وقد ارتبط اسم النيراتزوري بالعديد من اللاعبين أبرزهم وأهمهم هو أرتورو فيدال لاعب برشلونة وزميله إيفان راكيتيتش.

ماروتا أجاب على سؤال الصحفيين حول السوق بقوله "نحن لسنا قلقين حول هذا الأمر. نحن ندخل السوق ونحن ندرك أن فريقنا بالفعل قد استجاب بصورة شبه كاملة لأفكار كونتي، نحن سعداء ولدينا ثقافة في العمل مميزة الآن.".

واختتم المدير الرياضي السابق ليوفنتوس حديثه بقوله "نحن نريد أن نُضيق الخناق على أي منافس لنا، وهذا يعني أن يجب أن يكون معنا جودة أعلى من المتوفرة لدينا الآن، هذا يتطلب عملًا كبيرًا، ولكننا سعداء ونريد أن نستمر في نفس طريقنا الحالي.".

يذكر أن الإنتر يستعد لمواجهة قوية أمام روما في الدوري، ثم يستقبل برشلونة في الجيوزيبي مياتزا وعينه على الانتصار للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.