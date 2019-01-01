وكيله: راشفورد سبب رحيل لوكاكو عن مانشستر

البلجيكي يتألق مع إنتر

كشف وكيل نجم إنتر الحالي روميلو لوكاكو عن الأسباب وراء ترك اللاعب صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي والقدوم إلى إيطاليا.

وانتقل لوكاكو إلى إنتر مقابل 65 مليون يورو بعد مفاوضات استمرت لعدد من الأسابيع بين الناديين الصيف الفائت.

وقال فيديريكو باستوريلو، وكيل لوكاكو، مع "سكاي": "كان سعيداً في صفوف مانشستر، والجمهور كان يحبه، مانشستر يعد من أهم ثلاثة أندية في العالم، وهذا كان يسعده".

وأضاف: "ولكن أعتقد أنه أراد أن يثبت نفسه في دوري آخر ويخوض تحدي جديد، العلاقة مع سولشاير كانت جيدة، ولكن كان هناك مشاكل تكتيكية".

واستمر الوكيل الإيطالي: "هو لاعب رقم تسعة، وربما المدرب كان يفضل لاعباً آخراً بهذا المركز، وكان راشفورد، هو رحل ليس بسبب مشكلة محددة، ولكن لرغبته بخوض تحدي جديد".

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ودخل لوكاكو بقوة في أجواء الدوري الإيطالي بعدما سجل 11 هدفاً في 17 مباراة رفقة إنتر حتى الآن.

ويلعب البلجيكي مع فريقه مساء الجمعة أمام روما لحساب منافسات الأسبوع الخامس عشر من السيري آ.