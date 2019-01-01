ماركينيوس: الجميع وقعوا في غرام مبابي وليس زيدان وحده

الجانب الباريسي متمسك للغاية بمبابي..

واصل ممثلو باريس سان جيرمان الرد بقوة على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فيما يتعلق بكيليان مبابي، وهذه المرة من خلال تصريح جديد من ماركينيوس أكد خلاله أن "الجميع يحب مبابي وليس زيدان وحده".

زيدان كان قد تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان المقرر لها الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، واعترف بأنه "يقع في حب" مبابي، في إشارة إلى أن الملكي قد يسعى للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بدوره أرسل رسالة هو الآخر في مؤتمره الصحفي، عندما قال "من الطبيعي أن يقع البشر في حب الأشياء التي لا يمتلكونها"، لتبدأ حرب إعلامية ضخمة ضد الفريق الإسباني ومغازلته المستمرة لمبابي.

وجاء الدور على ماركينيوس، والذي قال اليوم في تصريحات إعلامية "من الصعب أن نتخيل المستقبل بدون مبابي، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة للنادي.".

ليوناردو، المدير الرياضي للبي آس جي، سبق وأن خرج بتصريحات هجومية ضد زيدان طالبه فيها بالتوقف عن التحدث عن مبابي، ولكن هذا التحذير يبدو وأنه لم يجد آذان صاغية من المدرب الفرنسي.

"الجميع وقعوا في حب مبابي وليس زيدان وحده، على الرغم من سنه، فهو بالفعل مهم جدًا للنادي، نحن محظوظون لتواجده معنا، إنه لاعب مهم ويجعلنا نفوز بالمباريات." هكذا نعت ماركينيوس زميله ولاعب موناكو السابق.

كما تطرق الدولي البرازيلي للحديث حول مواطنه، نيمار، والذي أشارت آخر التقارير أنه لن يكون أساسيًا أمام ريال مدريد، واعتبر أن لاعب برشلونة السابق هو رجل مثل هذه المواعيد الضخمة.

كما تابع حديثه "أعتقد أن نيمار جاهز للبداية، لا أحد يريد أن يكون على مقاعد البدلاء في مباراة مثل هذه على ملعب السانتياجو برنابيو. إنه يتحمل مسؤولياته في مثل هذه المباريات ويتسم بالحسم والعدوانية.".

الجدير بالذكر أن نيمار قد خرج خلال مباراة ليل الأخيرة في الدوري الفرنسي، والتي فازها باريس بهدفين نظيفين، وقد بدت علامات الغضب عليه من هذا التبديل، لكن يبدو أن توخيل لا يكترث كثيرًا بهذا الأمر.