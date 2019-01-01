توخيل: كيف يحب زيدان مبابي وهو لاعب في باريس سان جيرمان

توماس يتعجب من تصريحات زيدان

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان استغرابه من تصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إعجابه بكيليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة، ريال مدريد مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مبابي جاهز لمباراة الغد، إنه بحالة جيدة لقد تدرب معنا اليوم وبالأمس دون أي شكوى".

وواصل: "لا أعلم كيف يحب زيدان مدرب ريال مدريد لاعبنا، ولكني أحبه أيضاً والأهم هو أن كيليان لاعب في صفوفنا ونحن سعداء لأنه هنا".

وحول تشكيل الفريق، قال المدرب الألماني: "هناك الكثير من طرق اللعب، سأقررها في الغد، إيكاردي ودي ماريا لعبا بشكل جيد في غياب نيمار ومبابي، أنا أثق في قدرات جميع اللاعبين".

وتابع: "ربما حان الوقت لإظهار أن اللاعبون قادرين على لعب مباريات كبيرة مثل تلك، ولكن أنا لا أريد اتخاذ أي قرارات مبكرة".

جدير بالذكر أن الفريق الفرنسي يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.