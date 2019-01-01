ماركيزيو: فشل يوفنتوس بوجود رونالدو؟ كرة القدم ليست علماً

أمير تورينو يتحدث عن فشل السيدة العجوز أوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كلاوديو ماركيزيو، لاعب زينيت الحالي ويوفنتوس السابق، على فشل البيانكونيري في عبور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأقصى أياكس يوفنتوس مساء الأربعاء الماضي بعد الفوز عليه في تورينو بهدفين لواحد، وسابق تعادلهما في أمستردام بنتيجة 1-1.

وقال ماركيزيو مع "كوريري ديلا سيرا": "رونالدو؟ ما رأيته في تورينو قبل رحيلي الصيف الماضي إن كل شيء يدور حوله لأنه رفع مستوى الآخرين وجلب معه روحاً جديدة".

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هذه الصورة كانت من موسم ــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/CQLHMmWc7c — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

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وأكمل: "هو بطل، ولكن هذا لا يضمن لك الانتصار، وإلا لاقتسم الثنائي رونالدو وميسي كل الألقاب في السنوات الخمسة عشر أو العشر الأخيرة".

واختتم: "الحم تحطم للأسف لأن كرة القدم ليس علماً ثابتاً، نحن نعيش في فقاعة في إيطاليا، أتفق مع بوفون أن الكرة خارج إيطاليا أكثر تحرراً وتعيش بحرية أكثر".

ورحل ماركيزيو عن يوفنتوس الصيف الماضي بعد مشوار دام منذ سن التاسعة بعد فسخ تعاقده، وانتقل إلى زينيت الروسي.