مارسيلو: مررنا بأسوأ وأصعب موسم على الإطلاق

تعرف على تصريحات مارسيلو عقب الخسارة أمام ريال بيتيس

أكد مارسيلو، لاعب ريال مدريد، أنّ الموسم الحالي هو الأصعب والأسوأ للملكي مؤكدًا ضرورة القتال في المستقبل واستعادة نغمة البطولات.

ريال مدريد خسر أمام ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني..

وقال البرازيلي في تصريحات عقب المباراة: "إنّه خطأنا، لقد بدأنا الموسم بصورة سيئة وأنهيناه بصورة سيئة، ولم نرغب في أن تسير الأمور بهذه الطريقة. لقد عشنا فترة عصيبة وكذلك على المستوى الشخصي".

وتابع:"ريال مدريد اعتاد أن يُظهر وجهه الحقيقي ولكننا لم نفعل في الموسم الحالي وقدمنا مستوى سيء ولكننا سنعود في الموسم المقبل ونبحث عن تقديم مردود جيد. من الجيد أننا أنهينا المباراة الأخيرة".

⚪️⚫️ ريال مدريد في هذا الموسم :



❌ 18 هزيمة في جميع البطولات (أكثر موسم تعرض فيه ريال مدريد للهزيمة منذ موسم 1996)

❌ 12 هزيمة في الليجا (أكثر موسم هُزم فيه ريال مدريد منذ 1999)

❌ 68 نقطة ( أقل عدد نقاط منذ موسم 2003)

❌ ودع دوري الأبطال من دور الـ 16 (لأول مرة منذ 2009) pic.twitter.com/s7YSxdY1uL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وحول صافرات الاستهجان، علّق القائد الثاني للملكي: "في كرة القدم حينما تفوز تتلقى التحية وحينما تخسر تستمع للصافرات، أتفهم هذا الأمر جيدًا ونحن مطالبين بالتحسن".

واختتم: "لقد حققنا من قبل جميع البطولات الممكنة وسوف نقاتل في الموسم المقبل ونعود للمنافسة. لا أعرف من سيرحل ولكن كما قال المدرب فكل لاعب مرتبط بعقد معنا سوف يستمر".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي.