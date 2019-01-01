مارتن لاسارتي : صادفنا سوء حظ أمام بيراميدز وعقدي مستمر مع الأهلي

خسر الأهلي أمام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في المباراة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأهلي المصري، عن دور الحظ السيء الذي لازم لاعبيه خلال مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، في إطار مؤجلات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

لاسارتي قال في تصريحاته : "المباراة بدأت متكافئة وبعد ذلك سيطر بيراميدز، وتمكن من التسجيل وكانوا قريبين من التسجيل مجددًا ثم تحسن الفريق وأنهينا الشوط الأول بمستوى جيد، وكان لدينا فرص من أجل التسجيل ولم يساعدنا الحظ."

🔴🦅 الأهلى في تمام الساعه 5⃣ كان في المركز الأول

في الساعه 7⃣ هبط للمركز الثانى

وبحلول الساعه 🔟 هبط للمركز الثالث pic.twitter.com/dOXUMmwQjj — جول مصر (@goaleg) April 18, 2019

وأضاف: "بيراميدز كان الأفضل، وعلينا تصحيح بعض الأخطاء ومعالجة الأمور للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري".

وأكمل مدرب الأهلي : "الشوط الثاني كانت هناك محاولات من أجل التهديف، وبيراميدز دفاع بشكل جيد وكان لنا محاولات لم ننجح في التسجيل منها

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وشدد لاسارتي على أنه ملتزم بعقده مع النادي، مضيفا أنه لم يقم بفترة إعداد مع الفريق واستلمه والأمور وسط فوضى كبيرة، فهو كان بعيدا عن الصدارة بفارق 12 نقطة والآن ينافس بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن خسارة الأهلي تسببت في تراجع الفريق للمركز الثالث برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف وبيراميدز المتصدر بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض.