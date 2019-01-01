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الأهلي يُسدد باقي صفقة جوزيف دي سوزا ويُطالب اللاعب بالعودة

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إدارة الأهلي قامت بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الأهلي سداده كافة المستحقات المالية الخاصة بالبرازيلي جوزيف دي سوزا، وبذلك يكون قد تم إغلاق هذا الملف.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي قامت بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

الحساب الرسمي للنادي الأهلي غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قامت إدارة النادي الأهلي اليوم بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بمحترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا”.

وأضاف حساب الأهلي : “وبذلك يكون قد تم إغلاق هذا الملف، من جانبها قامت إدارة النادي بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة”.

يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى رحيل اللاعب للدوري التركي واللعب في صفوف فناربخشة لكن خطوة الاهلي تؤكد استمراره في صفوف الفريق.

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