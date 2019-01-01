الأهلي يُسدد باقي صفقة جوزيف دي سوزا ويُطالب اللاعب بالعودة

إدارة الأهلي قامت بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الأهلي سداده كافة المستحقات المالية الخاصة بالبرازيلي جوزيف دي سوزا، وبذلك يكون قد تم إغلاق هذا الملف.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي قامت بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

الحساب الرسمي للنادي الأهلي غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قامت إدارة النادي الأهلي اليوم بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بمحترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا”.

وأضاف حساب الأهلي : “وبذلك يكون قد تم إغلاق هذا الملف، من جانبها قامت إدارة النادي بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة”.

يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى رحيل اللاعب للدوري التركي واللعب في صفوف فناربخشة لكن خطوة الاهلي تؤكد استمراره في صفوف الفريق.