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مارادونا ينتقد سكالوني بعد استبعاد أجويرو من منتخب الأرجنتين

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Twitter: @MaxiFriggieri
تعرف على تصريحات مارادونا حول استبعاد أجويرو من المنتخب الأرجنتيني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، قرار مدرب البيسيلستي، ليونيل سكالوني، استبعاد سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، لقائمة التانجو في مباراتي فنزويلا والمغرب في الشهر الجاري.

ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عاد للتانجو للمرة الأولى بعد كأس العالم بينما غادر أجويرو القائمة.

وقال مدرب دورادوس المكسيكي في تصريحات لصحيفة TyC الأرجنتينية: "عودة ميسي للقائمة أمر مريح للمنتخب ولكن ما سبب غياب الكون؟ لماذا لا يتواجد مع المنتخب؟".

وتابع: "قرار سكالوني باستبعاد أجويرو يؤكد أنّ المدرب لا يعرف شيئًا عن كرة القدم، فما يقدمه سيرجيو مع مانشستر سيتي مذهل ويستحق التواجد مع المنتخب".

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الأرجنتين تلعب مباراة ضد فنزويلا في مدريد يوم 22 مارس وبعدها يوم 26 لقاء ضد المغرب في طنجة وديًا استعدادًا لكوبا أمريكا.

واختتم: "ما الذي يحتاج أجويرو للقيام به ليثبت أحقيته بقيادة هجوم الأرجنتين؟".

جدير بالذكر أنّ ميسي قد لا يشارك أمام المغرب ويكتفي ببعض الدقائق في مباراة فنزويلا.

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