ماذا قدم أجويرو لمانشستر سيتي قبل مباراته الـ250؟

قبل مباراته الـ250 مع السكاي بلوز

يستعد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لخوض مباراته رقم 250 مع مانشستر سيتي عندما يزور ملعب "أنفيلد روود" مساء اليوم لمقارعة ليفربول في قمة مواجهات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقمص صهر مارادونا السابق دور جلاد الجلادين بالنسبة للسيتيزينز منذ قدومه من أتلتيكو مدريد في صيف 2011، ليصبح الآن الهداف التاريخي للسكاي بلوز برصيد 244 هدفًا من مشاركته في 249 مباراة في كل البطولات.

وحقق ألكون العديد من الألقاب مع النادي السماوي، أبرزها وأهمها وأولها لقب البريميرليج في موسمه الأول، عندما وقع على هدف الفوز على كوينز بارك رينجرز في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليقود الفريق لأول لقب منذ نصف قرن آنذاك.

ولدى أجويرو 4 ألقاب بريميرليج ومثلهم كأس الرابطة الإنجليزي للأندية المحترفة، وأيضًا لقب كأس الاتحاد الإنجليزي التي توج به ضمن ثلاثية الموسم الماضي المحلية، وذلك منذ قدومه من معقل الهنود الحمر في صفقة كبدت الإدارة الإماراتية قرابة الـ40 مليون يورو.

ورغم نجاحه الموسم الماضي في تسجيل هدف الفوز بلقب البريميرليج على حساب ليفربول في موقعة الدور الثاني التي استضافها ملعب "الاتحاد"، إلا أنه يعاني الأمرين كلما زار "الأنفيلد" سواء مع السيتي أو فريقه السابق الإسباني.

وخاض مع بطل البريميرليج آخر عامين سبع مباريات في معقل أصحاب الجزء الأحمر من مقاطعة الميرسيسايد، لكنه لم ينجح في تسجيل ولو هدف يتيم في ملعب المدينة المجاورة.

لا صوت يعلو في المدينة بالكامل فوق صوت المباراة 🙌



ليفربول يلعب . .إذا كل شيء آخر يعتبر لاغيًا وغير مهم لحين انتهاء المباراة✖️ pic.twitter.com/8sjogEm8cW — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن .. هل سيقضي على هذه العقدة في مباراته رقم 250 مع الفريق؟ دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث مساء اليوم.