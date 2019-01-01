أسطورة إيطاليا: إبراهيموفيتش لن يحل مشكلات ميلان!

مهاجم ميلان السابق يسجل اعتراضه على الصفقة المحتملة في الشتاء

أصر أسطورة الكرة الإيطالية باولو روسي، على أن تعاقد ميلان مع إيقونة السويد زلاتان إبراهيموفيتش، لن يكون كافيًا لحل مشكلات الروسونيري المتفاقمة.

وجاءت تصريحات هداف كأس العالم 1982، بالتزامن مع التقارير المتداولة عن توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع السلطان، بموجبه سيعود إلى "سان سيرو" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي الحالي لوس أنجلوس جالاكسي في أول ساعات الميركاتو الشتوي المنتظر.

وقال مهاجم ميلان السابق في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" واسعة الانتشار في إيطاليا "لا أعرف ما إذا كان سيعود (إبرا) أم لا. صحيح هو يملك مهارات استثنائية، لكنه لا يستطيع حل كل مشكلات ميلان".

وأضاف "التعاقد مع زلاتان سيكون أشبه بغلق رقعة واحدة، لكن الماء سيخرج من أماكن أخرى كثيرة. بالنسبة لي لا أعتقد أنه سيكون استثمارًا مفيدًا للمستقبل، ربما يكون مفيدًا في النصف الثاني من الموسم. إذن ما الفائدة؟ نعم يمكنه مساعدة الفريق لفترة قصيرة، لكن في حقيقة الأمر ميلان يواجه العديد من المشكلات".

لا صوت يعلو في المدينة بالكامل فوق صوت المباراة 🙌



ليفربول يلعب . .إذا كل شيء آخر يعتبر لاغيًا وغير مهم لحين انتهاء المباراة✖️ pic.twitter.com/8sjogEm8cW — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

تجدر الإشارة إلى أن ميلان يعاني الأمرين منذ بداية الموسم الحاري، وحتى بعد إقالة المدرب السابق ماركو جيامبالو وتعيين ستيفانو بيولي، ما زال الفريق يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية جنة كرة القدم بعد انتهاء 11 جولة في الموسم.