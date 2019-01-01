ماذا تفعل مصر في مباراة الافتتاح حينما تستضيف البطولة

لقاء مصر وزيمبابوي كان مهددًا بعدما تمرد لاعبو منتخب زيمبابوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تتوجه أنظار متابعي وعشاق الكرة الإفريقية اليوم إلى استاد القاهرة من أجل متابعة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تجمع مباراة اليوم بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

افتتاح الدورة الـ32 من كأس أفريقيا على "استاد القاهرة الدولي" بداية من الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

لقاء مصر وزيمبابوي كان مهددًا بعدما تمرد لاعبو منتخب زيمبابوي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية من الاتحاد المحلي.

📅 المباراة الافتتاحية



مصر 🆚 زيمبابوي

🏟️ستاد القاهرة

⏱️11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة



بداية مشوار الفراعنة من أجل اللقب الثامن 🇪🇬🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/qY9SCSmVNB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وقبل انطلاق مباراة اليوم، نظمت مصر من قبل البطولة على أرضها في 4 مناسبات من قبل، حققت منهم ثلاثة ألقاب.

حل أزمة منتخب زيمبابوي قبل ساعات من مواجهة مصر في افتتاح أمم إفريقيا

ونستعرض لكم فيما يلي ما قدمته مصر في المباراة الافتتاحية خلال البطولات التي نظمتها علي ملعبها :

نسخة 1959 - الفوز على إثيوبيا برباعية نظيفة وحققت اللقب

نسخة 1974 - الفوز على أوغندا 2-1 ولم تُحقق اللقب

نسخة 1986 - الهزيمة من السنغال بهدف دون رد وحققت اللقب

نسخة 2006 - الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة وحققت اللقب