ماذا تفعلون في وجود رونالدو؟.. النصر يضرب الاتحاد بخماسية وينهي لعنة الكلاسيكو!

العميد ينهار بعد "سذاجة" فابينيو!

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حقق النصر فوزًا ساحقًا على الاتحاد بنتيجة (5-2) في ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالدوري السعودي للمحترفين، لينهي لعنة استمرت 9 مواجهات دون انتصار في الكلاسيكو.

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سجل عبد الرزاق حمد الله ثنائية الاتحاد في الدقيقتين 14 و51، بينما أحرز للنصر كريستيانو رونالدو(هدفين) من ركلة جزاء في الدقيقتين 19 و68، وأندرسون تاليسكا (38)، وساديو ماني (75 و82).

بداية المباراة جاءت سريعة من الطرفين، وسجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 11، لكن الحكم المساعد رفع رايته لوجود النجم البرتغالي في موضع تسلل، وبعد 3 دقائق، رد حمد الله بتسجيل هدف تقدم الاتحاد من أول فرصة خطيرة، إذ تلقى تمريرة قصيرة من بنزيما داخل منطقة الجزاء، ليراوغ ويسدد بقوة على يمين الحارس نواف العقيدي.

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وفي الدقيقة 18، تورط بنزيما في ركلة جزاء، إذ وضع قدمه متأخرة في كرة مشتركة مع علي لاجامي داخل منطقة الجزاء، ليصطدم بلاعب النصر، ويسجل رونالدو هدف التعادل.

وتسلم تاليسكا كرة من أليكس تيليس في منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ أحد مدافعي الاتحاد ويسجل هدفًا جميلًا بالدقيقة 38.

في رد فعل سريع، وجه حمد الله تمريرة مثالية بكعب القدم في الدقيقة 41، وضعت رومارينو منفردًا بالحارس العقيدي، الذي تصدى ببراعة.

انتظر لاعبو الاتحاد 6 دقائق من الشوط الثاني لإدراك التعادل، حيث أرسل كورنادو عرضية مثالية من ركلة حرة، ارتقى لها نجم الفريق الأول عبد الرزاق حمد الله، ووضع رأسية متقنة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 66، وقع فابينيو في خطأ ساذج، إذ حاول الاحتفاظ بالكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكنه دفع أوتافيو بيده في الوجه، ليقرر الحكم (بعد العودة لتقنية الفيديو) احتساب ركلة جزاء، وطرد اللاعب البرازيلي (بطاقة صفراء ثانية).

استغل رونالدو هدية فابينيو، وسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر من ركلة الجزاء في الدقيقة 67، وسجل النصر هدفه الرابع عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 75، بعد تمريرة من رونالدو إلى تاليكسا في وضعية انفراد، لكن الأخير فضل التمرير للنجم السنغالي أمام المرمى الخالي.

وبعد 7 دقائق، أرسل أوتافيو كرة مثالية إلى ماني، الذي انفرد بالمرمى وسجل هدفا على يسار المعيوف، ليمنح النصر فوزًا ساحقًا (5-2).

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بالدوري، بفارق 17 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس بـ28 نقطة.

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