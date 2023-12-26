فيديو | كريستيانو رونالدو له بالمرصاد .. كريم بنزيما يقع في المحظور خلال كلاسيكو الاتحاد والنصر

أخطأ كريم بنزيما فاستغله كريستيانو رونالدو..

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"أصدقاء الأمس، أعداء اليوم" هذا هو حال ثنائي ريال مدريد السابق؛ الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال كلاسيكو الاتحاد والنصر، المقام حاليًا على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

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الكلاسيكو يأتي ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، إذ تم تأجيله لارتباط العميد بمنافسات كأس العالم للأندية السعودية 2023، الذي ودعه من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الأهلي المصري.

النمور تقدموا أولًا عن طريق مهاجمهم المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14، قبل أن يدرك الدون التعادل للعالمي بعدها بأربع دقائق فقط.

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هدف صاروخ ماديرا جاء بعد خطأ من بنزيما، الذي رفع قدمه في الهواء وعرقل لاعب الخصم علي لاجامي أثناء محاولة التقاط الكرة، ليطلق الحكم صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء ضد الفرنسي، نجح منها رونالدو في إدراك التعادل.

يذكر أن العالمي يدخل المباراة محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق عشر نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، لكن الزعيم خاض مباراة أكثر.

فيما يحل العميد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وفوزه في كلاسيكو الليلة – حال تحقق - يعني بقاء آماله في المنافسة على اللقب.

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