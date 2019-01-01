ماجواير رغب في الحصول على شارة قيادة مانشستر يونايتد

المدافع الأغلى في التاريخ يريد شارة قيادة الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، والمنضم حديثاً في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حصوله على شارة قياده الشياطين الحمر.

وألمح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر في وقت سابق أنه يفكر في منح شارة القيادة للمدافع الإنجليزي يوماً ما.

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وقال ماجواير في تصريحات صحفية: "بالفعل أرغب في تحسين صفاتي القيادية داخل الملعب وخاصة حديثي مع الزملاء".

وتابع: "أنا لا أركز على هذا في الوقت الحالي، تركيزي كله منصب على تحسين مستوى الفريق وإعادته إلى مكانته المعروفة".

وواصل: "لعبت مباريات كثيرة بالنسبة لعمري، أعتقد أنني لديّ خبرة تساعد الفريق يمكننا أن نساعد بعضنا البعض، سيكون هناك أوقات كثيرة وربما بعض منها لن يكون جيداً".

وأتم تصريحاته قائلاً: "علينا أن نتعلم ونتحسن، نحن نعمل بجهد في التدريبات في الوقت الحالي ونعمل على تحسين الأوضاع".

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وانضم المدافع صاحب الـ 26 عاماً إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الماضية قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون استرليني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز السادس.