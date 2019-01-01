سولشاير: أشعر بخيبة أمل لأننا نفشل دائماً في تسجيل الهدف الثاني

مانشستر يونايتد تقدم على أرسنال بهدف نظيف قبل أن يعود الفريق اللندني ويتعادل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أولى جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب فشل فريقه في تسجيل الهدف الثاني بالكثير من المباريات.

وتعادل مانشستر يونايتد، بهدف لكل فريق مع أرسنال في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "فكرت في عدد المرات التي تقدمنا فيها بهدف ولم نسجل الثاني، يجب أن نتعلم من تلك الأخطاء ونواصل العمل بجد".

وأكمل: "من المخيب للآمال أننا لا نستطيع تسجيل الهدف الثاني، ولكن اللاعبون يعملون بجهد في التدريبات".

وتابع: "بداية الشوط الثاني لم نلعب بالسرعة الكافية، شعرنا بأننا حقنا هدفنا، ولكن كان أرسنال أكثر نشاطاً حتى تمكنوا من التعادل".

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وواصل: "هدف أرسنال كان صحيحاً وتقنية الفيديو احتسبته، ولكن ألم يكن لنا ركلة جزاء أيضاً".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز السادس.