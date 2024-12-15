"أوهمت الجمهور أن جويدو فينجا المشكلة" .. فهد الهريفي يهاجم سعود الصرامي: ما ذنب الإيطالي في أزمات النصر!

نجم العالمي الأسبق يخالف الجماهير والصرامي الرأي..

يسير فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، عكس الاتجاه بشأن الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية"، إذ أنه في وقت يهاجمه الجمهور بضراوة، خرج مدافعًا عنه ومهاجمًا الإعلامي النصراوي سعود الصرامي بداعي أنه هو من أوهم الجمهور بأن الإيطالي سبب مشكلات النصر!

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فينجا كان قد بدأ مهمته في النصر الموسم الماضي، لكن نظرًا لأن الفريق الأول لكرة القدم لم يحقق أي بطولة منذ ذلك الحين، بجانب خسارته لكأس السوبر السعودي ووداع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، أصبح الجمهور لا يقبل باستمراره في منصبه أكثر من ذلك.

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أحد من يقف في صف الجمهور هو الصرامي، لذا عارضه الهريفي عبر إذاعة "العربية إف إم" قائلًا: "ماسكين جويدو، ولا تتحدثون على الإدارة السابقة؟!، تركتوا أحمد الغامدي الذي فعل الكوارث في النصر، على سبيل المثال اللاعب محمد مران كان بـ500 ألف ريال، فصار بتسعة ملايين ريال، عبدالإله العمري بـ12 مليون، أيمن يحيى الذي يُعالج طوال العام بتسعة ملايين، النصر يدفع 35 مليون في السنة للاعبين خارج النادي، وجويدو هو من ينظف كل ذلك".

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وأضاف: "جددوا لتاليسكا أربع سنوات بينما كان في عقده موسم ونصف، وقعوا عقدًا من ماني بـ40 مليون، كل هذه الأشياء لا ذنب لجويدو بها، وأنت تتحدث مع الجماهير عن جويدو، الرجل تنفيذي ونحن مشكلتنا داخل الملعب، وليس في مدرب جاء ومدرب ذهب".

الهريفي تابع: "النصر يحصل من وراء ملعبه (الأول بارك) مليوني ريال، فيما يحصل الهلال على 30 مليون والاتحاد 35 مليون، والنصر مليونان؟! ما ذنب جويدو في هذا!".

لكن الصرامي رد دفاعًا عن وجهة نظره معددًا عيوب الإيطال في الفترة الحالية فقط: "جويدو عنده مشاكل كثيرة، هو الرئيس التنفيذي للنصر وليس لكرة القدم فقط، الألعاب المختلفة منهارة في النادي، وجوده ضرر كبير، وفريق الكرة النسائية الناجح هو صناعة سحر الحقباني، أما عن فريق الكرة الرجال ففي فترة التوقف الحالية هو النادي الوحيد الحاصل على إجازة 14 يومًا، والوحيد المصر جويدو به على عدم إقامة معسكر".

لكن لم يتقبل نجم العالمي الأسبق رأي الإعلامي وأصر على أن جويدو لا دخل له بأزمة التوقف الحالية، متسائلًا عن دور المدرب ومدير الكرة وغيرهما ممن يعملون في الجهاز الفني للفريق.