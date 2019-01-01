ماتيراتسي: أتلتيكو كان يمكنه الفوز بالرباعية على يوفنتوس

مباراة عودة مرتقبة في تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ماركو ماتيراتسي، النجم الإيطالي السابق، للحديث عن تفوق أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا وقال إن الفريق الإسباني فرط في انتصار كبير.

وفاز الروخي بلانكوس ذهاباً على ملعبه في مدريد بهدفين نظيفين بعد مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً واحتجاجات من قبل الفريق الإسباني.

وقال "ماتريكس" مع "فووريجيوكو": "كان يمكنهم إغلاق اللقاء في الذهاب، خصوصاً بعد العرض الضخم الذي قدموه، كان بإمكانهم الفوز 4-0".

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وأتبع: "عدم إنهاء الأمور في مدريد قد يكلفهم غالياً برأيي في العودة، ولكن نحن كمشجعين لإنتر لا نخشى الأمر بفضل ليلة باردة في بيرجامو قضت على حلم الثلاثية".

ويشير لاعب إنتر السابق لوداع يوفنتوس كأس إيطاليا على يد أتالانتا بعد الخسارة بثلاثية نظيفة وفقدان فرصة تحقيق الثلاثية التي فاز بها إنتر في 2010.

وعلق ماتيراتسي على احتفال مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني بهدف فريقه الأول على يوفي: "برأيي كانت لقطة سيئة، ولكنه لم يقصد بها عدم احترام المنافس أو التقليل من شأنه".

ويُلعب الإياب الثلاثاء بعد القادم على ملعب "أليانز" الخاص بيوفنتوس في تورينو.