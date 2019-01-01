بوتشيتينو: تعلمت الإنجليزية من جيمس بوند

المدرب الأرجنتيني عانى لتعلم لغة جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، عن الصعوبات التي واجهها لتعلم اللغة الإنجليزية عندم وصوله لتدريب ساوثامبتون من إسبانيا في 2013.

وبدأ المدرب الأرجنتيني مشواره في البريميرليج من بوابة ساوثامبتون في 2013 قبل الانتقال لسبيرز في العام التالي مباشرة.

وقال بوتشيتينو في حوار مع "جوي": "أصعب فتراتي كانت عند انتقالي من إسبانيا إلى إنجلترا في 2013، لم أعرف حرفاً من الإنجليزية".

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وأتبع: "قضيت ليلتي الأولى في ساوثامبتون دون نوم أفكر كيف سأتحدث أمام خمسين شخصاً الصباح التالي، ومن ضمنهم الرئيس، وأنا لا أعرف اللغة".

وأضاف: "زوجتي أحضرت مدرساً ولكن الأمر كان مزعجاً وفكرت أنني سأفشل في تعلم تلك اللغة الصعبة، ولكن المدرس قال لي سنقوم بالأمر بشكل مختلف".

وختم مدرب سبيرز: "وضع أغنية فيلم جيمس بوند سكاي فول الخاصة بأديل، وقال لي ستتعلم منها، وهو ما حدث، الآن كلما أسمعها أبتسم وأتذكر الدور الذي لعبته معي".

ويمر بوتشيتينو وفريقه بفترة تراجع بعدم الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة بعد خسارتين وتعادل مساء السبت مع أرسنال في البريميرليج.