انطلقت فجر الأحد رسمياً منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم بمشاركة زمرة من أبرز النجوم، وعلى رأسهم مهاجم جالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش الذي قاد فريقه لتحقيق الفوز.

وتشهد بطولة هذا الموسم مشاركة عدد من النجوم الكبار مع الفرق الأمريكية وأحدثهم لويس ناني المنضم لصفوف أورلاندو سيتي.

وقاد زلاتان إبراهيموفيتش فريقه جالاكسي للانتصار على شيكاجو بعدما سجل الهدف الثاني، ليقلب تأخره بهدف لانتصار بهدفين مقابل واحد.

ZLATAN!!



Ibrahimovic heads home the rebound to give the Galaxy a 2-1 lead! #LAvCHI pic.twitter.com/drdrvhHBUJ