ماتويدي يكشف مصير مكافأة كأس العالم

عمل نبيل من قبل نجم يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف بليز ماتويدي، نجم يوفنتوس، عن تبرعه بمكافأته عن التتويج بكأس العالم 2018 مع فرنسا بالكامل للأعمال الخيرية.

ولعب ماتويدي دوراً كبيراً مع الديوك الفرنسية في التتويج ببطولة كأس العالم بروسيا الصيف الماضي وكان ضمن التشكيل الأساسي للمدرب ديدييه ديشان.

وقال ماتويدي مع "جورنال ديمانش": "نحن أحرار لاتخاذ هذا القرار بالتبرع بالأموال للخير وإعلانه على الملأ". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وواصل: "مبابي كان محقاً عندما قال إننا نكسب الكثير من الأموال، ربما الأمر ليس كذلك لنا، ولكن ما نقوم به لمساعدة الآخرين هو كذلك".

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أحد مشجعي نادي سيمبا التنزاني رفع لافته للاعب الفريق تشاما كُتب عليها 👇



"أعطني قميصك وفي المقابل سأعطيك زوجتي" 🙄



الطريف في الأمر أن تشاما بعد المباراة بحث عن المشجع واستدعاه وأعطاه قميصه بالفعل لكن قال له لن أقبل هديتك 😅



نحن نعشق كرة القدم بالتأكيد لكن ليس لهذا الحد ✋😂 pic.twitter.com/kw1rj3JBjC — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

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وختم: "المهم أن يكون الأمر من قلبك، عندما أرى طفل يبتسم، الأمر يملئني بالسعادة".

يذكر أن ماتويدي تحمل اسمه يمتلك مؤسسة خيرية تتبنى أطفال الشوارع وتوفر لهم حياة كريمة ومأوى.

وكان كل لاعب من المنتخب الفرنسي تحصل على مبلغ 330 ألف يورو نظير فوزه بالكأس الذهبية في روسيا الصيف الماضي.

ويغيب ماتويدي عن فريقه يوفنتوس مساء الأربعاء في مواجهته مع أتالانتا بالدوري الإيطالي بعد استبعاد المدرب ماسيمليانو أليجري له.