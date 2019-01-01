ماتويدي يكشف حقيقة إصابته أمام أياكس
هيثم محمد فيسبوك تويتر
وضح بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس، طبيعة الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريق أمام أياكس مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين بدوري الأبطال.
وخرج ماتويدي مصاباً قبل نهاية المباراة بربع ساعة بعدما اشتكى من ساقه، ودخل بدلاً منه الأرجنتيني باولو ديبالا.
وقال ماتويدي مع "سكاي" بعد المباراة: "كل شيء على ما يرام، لا تقلقوا، برجاء الهدوء".
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وأضاف: "شعرت فقط بإجهاد عضلي على مستوى عضلة الساق، سنرى في الأيام المقبلة الوضع كيف سيكون".
ويعاني يوفنتوس على صعيد خط الوسط من غياب الألماني إيمري تشان بداعي الإصابة هو الآخر، وتعافي سامي خضيرة فقط مؤخراً من مشكلة بالقلب.
ويلعب يوفنتوس مطلع الأسبوع مع سبال بالدوري، ثم يقابل أياكس الثلاثاء في إياب ربع النهائي بملعب "أليانز" في تورينو.