لاعب فلامينجو يعلن انتقاله إلى يوفنتوس

صفقة غير متوقعة من قبل البيانكونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن البرازيلي ويسلي، لاعب فلامينجو السابق، انتقاله إلى صفوف يوفنتوس بعد التقارير التي أشارت للصفقة في الفترة الماضية.

وتحدثت الصحافة البرازيلية في الأيام الماضية عن انتقال الظهير البرازيلي الشاب إلى إيطاليا بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

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إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/tTuMKWz1Mq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

ونشر ويسلي عبر حسابه على "تويتر" صورة له بأزياء يوفنتوس وكتب: "قصة جديدة لي يكتبها الرب".

“Uma nova história Deus tem pra mim...” 🙌🏽 pic.twitter.com/2J4KMB8JOD — W.L ✝ (@Wesdavid00) April 10, 2019

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وأفادت "جلوبو" أن السبب وراء انتقال اللاعب ليوفنتوس أن وكيله هو مينو رايولا، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع يوفنتوس.

وبحسب التقرير، حاول فلامينجو تجديد عقد ويسلي وبيعه بمقابل مادي مرتفع، ولكن اللاعب رفض وقرر الرحيل مجاناً.

ويشتهر اللاعب في البرازيل بالجاسولين بسبب سرعته الكبيرة، والتي اشتهر بها في البلاد بعد عروضه في بطولات الشباب.

وتعادل يوفنتوس مساء الأربعاء مع أياكس 1-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الهولندية أمستردام.