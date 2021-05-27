مؤشر آخر لبقاء كومان في برشلونة.. إقالته ستكلف النادي الكثير ماديًا!

رقم ضخم للغاية..

مع انتشار أنباء اقتراب رحلة رونالد كومان من النهاية في برشلونة، يبدو أن المدرب الهولندي في طريقه لجني ثروة طائلة حال أن اتخذت الإدارة الكتالونية قرارها بإقالته.

ولا يزال المانع الوحيد من إقالة كومان هو عدم وجود بديل فعلي له، حيث لم تستقر إدارة جوان لابورتا على اسم بديل في ظل ارتباط أغلب المدربين الكبار بأندية أخرى.

صحيفة "سبورت" الكتالونية رصدت التكلفة التي ستضطر إدارة البرسا إلى دفعها عند إقالة كومان، والتي تنذر بأن لابورتا قد يُبقي على المدرب بالنهاية بدلًا من دفع هذا الرقم الضخم.

في البداية، سيتعين على برشلونة دفع 5.8 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد بين المدرب والنادي في حال أن قام أحد الطرفين بفسخه قبل صيف 2022.

ومع استمرار سنة في عقد كومان، يصبح لزامًا على برشلونة دفع راتبه كاملًا طوال تلك المدة، فيضاف على 5.8 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، 7.2 مليون يورو وهي قيمة راتبه السنوي.

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ليس هذا فحسب، بل هناك الكثير من الجدل الدائر حول أن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو قد دفعت الشرط الجزائي لكومان مع منتخب هولندا الصيف الماضي البالغ 5 ملايين يورو.

البعض يقول أن كومان من دفع هذا المبلغ من جيبه الخاص، وبعض الأقاويل الأخرى تزعم أن برشلونة من عليه دفع المبلغ ولم يتم دفعه حتى اللحظة، ومع إقالة الهولندي يتعين عليه إضافته إلى الأرقام السابقة.

يمكن القول إلى أن إقالة كومان من الناحية المبدئية ستكلف برشلونة 13 مليون يورو (الشرط الجزائي وراتب العام المتبقي)، مع إمكانية زيادتها لـ18 مليون إذا تم التأكد من عدم دفع الشرط الجزائي لمنتخب هولندا.

الجدير بالذكر أن كومان قد نجح في قيادة برشلونة للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، لكنه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر نهائي كأس السوبر، مع احتلاله المرتبة الثالثة في الدوري الإسباني.