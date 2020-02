لم تتوقف الأرقام القياسية عن مطاردة إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وذلك بعد هدفيه في شباك باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا.

لقد أصبح الدولي النرويجي هو اللاعب الأول في تاريخ دوري الأبطال الذي يسجل بقميص فريقين في بطولة واحدة، حيث سجل في دور المجموعات لسالزبورج قبل الانضمام في يناير لدورتموند.

في الوقت نفسه، فقد أحرز هالاند بقميص دورتموند في أول مباراة له بكل بطولة، فسجل في البوندسليجا في شباك أوجسبورج، وفي الكأس في شباك فيردر بريمن، والآن في دوري أبطال أوروبا، ليكون بذلك أول لاعب في تاريخ النادي الألماني يفعلها.

وهُنا يجب الإشارة إلى أن هالاند قد أحرز بقميص سالزبورج أيضًا في افتتاحية مشاركاته بدوري الأبطال، ليبدو أن ثمة علاقة مميزة بين صاحب الـ20 عامًا وبين المباراة الأولى له في كل مسابقة مع ناديه.

بهدفيه، أصبح إجمالي ما سجله هالاند منذ انضمامه في يناير إلى دورتموند هو 11 هدفًا في مختلف المسابقات، ليكون بذلك هو المهاجم الأكثر تسجيلًا في 2020 من فرق الدوريات الخمس الكبرى وبفارق 3 أهداف عن أقرب الملاحقين.

10 - Erling Haaland is only the second teenager to score 10 goals, after Kylian Mbappé (13), and is the first teenager to score 10 in a single campaign in the competition. Unstoppable. pic.twitter.com/7JgMuGrZBA