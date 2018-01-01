ماتيتش: مانشستر يونايتد بحاجة لتطور بوجبا

بوجبا تألق بعد إقالة مورينيو وماتيتش يرى الخبر سارًا. تعرف على تصريحات الصربي

أكد نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، أن الفريق بأمس الحاجة إلى إمكانيات الفرنسي بول بوجبا وتطوره في خط الوسط.

بوجبا سجل هدفين أمام هدرسفيلد في البوكسينج داي ليحقق الانتصار الثاني للشياطين الحمر تحت قيادة أوليه سولشار.

وقال ماتيتش في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "قلت من قبل إن بوجبا لاعب هام للغاية ف الفريق، حينما يلعب في أفضل أحواله يصنع الفارق في كل مباراة وشاهدنا بوضوح ما قدمه ضد هدرسفيلد". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وتابع: "مع تطور وتحسن مستوى اللاعب ووصوله إلى القمة وتسجيل بعض الأهداف سوف يستعيد الثقة بصوةر كاملة وسوف يقدم إضافة أكبر للفريق".

اللاعب الصربي أشار إلى أنّ مانشستر يونايتد صار أكثر اهتمامًا بالهجوم مع سولشار وانخفضت النزعة الدفاعية.

هل هذه الحقائق كانت غائبة عنكم في فترة مورينيو يا جيسي؟ 🙄 pic.twitter.com/HXhtCkQ4zA — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وواصل: "قبل ذلك كان الجميع يلعب أمامنا ويستطيع أن ينافس ويهدد مرمنا. الآن صارت الأمر مختلفة لأننا أصحاب المبادرة".

واختتم: "لا يزال لدينا الكثير من الأمور لكي نصل إلى أفضل مستوياتنا ونعود للمنافسة ولكن الفريق يتطور ويمضي قدمًا نحو الطريق الصحيح".

مانشستر يونايتد سجل 8 أهداف في مباراتين تحت قيادة سولشار واستقبل هدفين فقط.