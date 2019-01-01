مؤتمر صحفي للكشف عن مهرجان اعتزال ياسر القحطاني

القحطاني كان قد أعلن في أبريل الماضي عن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يتأهل اللاعب الدولي السعودي ياسر القحطاني قائد نادي الهلال في كرة القدم المعتزل للتحضير لإقامة مؤتمر صحفي كبير للحديث عن مهرجان اعتزاله لكرة القدم.

القحطاني كان قد أعلن في أبريل الماضي عن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب مسيرة طويلة في الملاعب.

وأوضح القحطاني حينها أن قرار الابتعاد عن كرة القدم كان أصعب قرار اتخذه في حياته، كاشفاً أن فيديو الاعتزال الشهير تم تصويره قبل الإعلان بفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اللجان الخاصة بالمهرجان وهوية الفريق الذي سيقابل الهلال في مباراة الاعتزال، والكثير من التفاصيل الخاصة بحفل الاعتزال.

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تقارير صحفية كشفت عن نية إدارة النادي الأهلي، تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الموحدة في مباراتي الكلاسيكو أمام الهلال، المقررتين 12 و15 إبريل المقبل إلى 10 أو 15 ريالًا. pic.twitter.com/RJR6UrBFeE — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 20, 2019

وكان اللاعب قد أشار إلى أن مباراة الاعتزال ستكون ضد برشلونة، مشيرًا إلى أن الخيارات كانت برشلونة أو ريال مدريد.

إدارة الأهلي تدرس تخفيض أسعار تذاكر مباراتي الهلال

يُذكر أن القحطاني قد بدأ مسيرته مع نادي القادسية كان أولى محطات القحطاني في المستديرة التي انطلقت عام 2000 واستمر معهم حتى 2005 وذلك قبل ان تنطلق نجوميته مع الهلال خلال 12 عاماً قضاهم محققاً الألقاب والبطولات المحلية.