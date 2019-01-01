إدارة الأهلي تدرس تخفيض أسعار تذاكر مباراتي الهلال

بحسب التقارير المقربة من النادي الأهلي، فأن الإدارة تستهدف تخفيض سعر التذكرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية سعودية عن نية إدارة النادي الأهلي، تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الموحدة في مباراتي الكلاسيكو أمام الهلال، المقررتين 12 و15 إبريل المقبل.

الأهلي يواجه الهلال مباراتين، الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والثانية إياب نصف نهائي كأس زايد للأبطال.

وبحسب التقارير المقربة من النادي الأهلي، فأن الإدارة تستهدف تخفيض سعر التذكرة إلى 10 أو 15 ريالًا.

عبدالله خوقير "نائب رئيس نادي الوحدة": سبب إقالة أحمد حسام ميدو ليس فني، ولكن بسبب ما نشر على حسابه عبر تويتر، ونتمنى أن يكون حسابه تعرض للاختراق بالفعل🗣️ pic.twitter.com/9rXchBtpOs — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

وكان الأهلي قد خسر مباراة ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية أمام الهلال بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب جامعة الملك سعود.

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التقارير أوضحت أن إدارة الأهلي تستهدف تطبيق هذه الفكرة، من أجل تشجيع الجماهير على التواجد في المباراتين والتشجيع، خاصة ظل امتلاكها 95 في المئة من حصة المدرجات خلال مباراة كأس زايد.