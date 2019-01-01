مؤتمر برشلونة | فالفيردي: إصابة ميسي منذ ديسمبر ولا أعرف خطة الديربي

تعرف على تصريحات فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيول

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، يعاني من إصابة منذ احتفالات أعياد الميلاد في ديسمبر الماضي.

ميسي عاد لمعسكر برشلونة بعد خوض مباراة ودية مع فنزويلا متأثر بإصابة بالآلام في العانة.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيول: "نحاول التعامل بهدوء مع إصابة ميسي، هذه الآلام يشعر بها منذ ديسمبر الماضي ولذلك هناك حرص في إشراكه ببعض المباريات".

وتابع: "أعتقد أنّه جاهز للديربي وقد يشارك أمام إسبانيول غدًا، كما أنّ فترة التوقف الدولي كانت مناسبة للويس سواريز ليحصل على فترة راحة وهو جاهز أيضًا"

مدرب أتلتيك بلباو السابق أشار إلى صعوبة الأسبوع المقبل لبرشلون بمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا ثم فياريال وبعدها أتلتيكو مدريد قبل لقاء دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وأردف: "لم نحقق أي شيء بعد، البعض يتحدث عن الثلاثية والثنائية وهو أمر بعيد، سوف نقاتل لحصد الـ 9 نقاط المقبلة والاقتراب أكثر من حسم الليجا".

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وحول عثمان ديمبيلي، أشار إيرنستو إلى أنّ اللاعب بدأ يتعافى رافضًا تحديد موعد لعودته كما أكد على أهمية فيليبي كوتينيو للفريق ولكنّه بحاجة إلى المساعدة.

كما رفض الحديث عن شائعات إمكانية التعاقد مع أنطوان جريزمان مؤكدًا أنّ الصحف تضخم الأمور مشيرًا إلى أنّ تصريحات جيرارد بيكيه تخصه وحده.

واختتم: "الجمهور سوف يقتلني لو خسرت المباريات ولكن الفوز يجعلنا أفضل. الديربي له قيمة كبيرة والحماس فيه مرتفع كما أنّ إسبانيول يمتلك هجومًا قويًا وبالأخص اللاعب بورخي إجليسياس. صراحة لا أعرف ما هي خطة التعامل في مباراة الغد".

برشلونة يستضيف إسبانيول مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.