مهاجم الأرجنتين يكشف: ميسي سألني عن أجواء الدوري الأمريكي

هل يرحل ميسي إلى الدوري الأمريكي في المستقبل؟

كشف جونزالو مارتينيز، مهاجم أتالانتا الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، عن الحوار الذي دار بينه وبين هداف البيسيليستي التاريخي، ليونيل ميسي، والذي تطرق فيه للحديث عن أجواء الولايات المتحدة.

ميسي صنع هدفًا في ليلة خسارة الأرجنتين بثلاثية لهدف أمام فنزويلا وديًا.

وقال مارتينيز في تصريحات لقناة TyC الأرجنتينية: "أنا سعيد للغاية للعب بجوار ميسي، إنّه شخص رائع كما هو لاعب عظيم".

وأوضح: "تحدثنا في التدريبات حول العديد من الأمور، لقد جاء يسألني عن حالتي والأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية وموقفي مع الفريق، ولم يفعل ذلك معي فقط بل باقي اللاعبين".

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الفوز الأكبر لفنزويلا على التانجو ✅

أول مباراة لـ"ميسي" بعد العودة من الاعتزال الدولي 🌀



فنزويلا تنجح في الفوز على أرجنتين "ميسي" بثلاثية مقابل هدف وحيد. pic.twitter.com/6zQIBfTUwQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

مارتينيز أشار إلى أنّ ليو اهتم بجميع اللاعبين والاطمئنان عليهم وعلى عملهم في فرقهم المختلفة.

وتعرض البرغوث لإصابة بعد مباراة فنزويلا والتي تحرمه من المشاركة أمام المغرب وديًا.

ميسي يعود إلى برشلونة للكشف عن حالته الصحية ومعرفة مدى جاهزيته لخوض مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني.