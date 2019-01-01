بيكيه يمدح ميسي ويسخر من ريال مدريد وإسبانيول وإبراهيموفيتش

تعرف على تصريحات بيكيه حول ميسي وريال مدريد وإسبانيول

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أشاد جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، بالمستوى الذي قدمه ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، مع الفريق خلال السنوات الماضية كما سخر من ريال مدريد وإسبانيول.

ميسي أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف خلال الموسم الجاري بجميع البطولات بواقع 39 هدفًا.

وقال بيكيه في تصريحات لقناة موفيستار الإسبانية : "ميسي يضيف الكثير لبرشلونة دون شك والأهم أنّ خلفه يوجد فريق عظيم قادر على مساعدته".

وتابع: "التاريخ أثبت أن لاعب واحد لا يستطيع الفوز بأي بطولة كبيرة بمفرده، فبوضوح امتلاك لاعب مثل ميسي يضعك في مستوى آخر وحينما تتعقد الأمور كما حدث في مباراة ليون يظهر لينقذ الفريق".

وبسؤاله حول عدد المرات التي مارس فيها الجنس الشهر الماضي أجاب ساخرًا: "هل نحتسب مباراة البرنابيو؟".

كما سخر من إسبانيول أيضًا بقوله: "امتلك رصيدًا في البنك أكبر من ميزانية إسبانيول خلال العام الحالي. امتلك أكثر من 57 مليون يورو دون شك".

وأردف: "لا يجب أن يهاجم أحد منتخب كتالونيا، لقد لعبت معهم مباراة ودية وقابلت فيها رفاقي كما أن قرار الاعتزال الدولي نهائيًا ولن أعود لو طلبني لويس إنريكي".

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هكذا أجاب بيكيه 🗣️👀👇 pic.twitter.com/x6z2y3R56T — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وواصل: "ميسي يمتلك حس عالي من الفاكهة ولديه العديد من التعليقات الساخرة اللاذعة. إنّه أفضل ساخر عرفته في حياتي".

واختتم: "زلاتان إبراهيموفيتش لا يهتم بأي شيء أكثر من الأموال. في مرة قال لنا يوم الإثنين هو أسوأ أيام الأسبوع ولكن هل تعرفون ما هو أفضل شيء على الإطلاق؟ الأموال".

بيكيه لعب مباراة ضد فنزويلا وديًا مع منتخب كتالونيا خلال فترة التوقف الدولي.