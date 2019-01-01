ليونبيرج: أشعر بالأسف للاعبي أرسنال الشباب!

تصريحات هامة..

عبّر فريدي ليونبيرج، المدير الفني لأرسنال، عن أسفه للاعبي الجانرز الشباب بسبب عدم تحصلهم على فرصة المشاركة مع الفريق الأول وفي الوقت نفسه عدم إرسالهم إعارة للأندية الأخرى من أجل كسب الخبرة والتطور.

تصريحات ليونبيرج تأتي على خلفية تعادل أرسنال في الدوري الأوروبي أمام ستاندرليج البلجيكي بهدفين لكل فريق، في مباراة غلب على تشكيل النادي اللندني فيها طابع اللاعبين الشباب بسبب شبه ضمان الوصول لدور الـ16 من قبلها.

وخلال المباراة أظهر بوكايو ساكا على وجه الخصوص أداءً بارزًا للغاية، حيث صنع هدفًا إلى جانب إحرازه لآخر، وذلك بعدما تقدم النادي البلجيكي في البداية بهدفين نظيفين، لكن جهود الشاب ساكا منحت الجانرز التعادل في النهاية.

ليونبيرج تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "ساكا؟ لقد كان مذهلًا، لقد كان غاضبًا مني بعض الشيء قبل المباراة لأنني طلبت منه اللعب كجناح وظهير أيمن. لكنه موهبة هائلة حقًا، لديه لمسة أخيرة مميزة ودائمًا ما يكون فعّالًا.".

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إلى جانب ساكا، شارك ريس نيلسون، ودينوس مافروبانوس، وجو ويلوك، وإميل سميث في المباراة، وقد أبدى ليونبيرج إعجابه بجهود اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم من قبل في فريق تحت 23 عامًا.

المدرب السويدي اختتم حديثه بقوله "أشعر بالآسف على حال لاعبينا الشباب. كثير منهم لم نرسلهم إعارات وفي الوقت نفسه لم يلعبوا على هذا المستوى العالي من كرة القدم من قبل.".

"ارتكب بعضهم اليوم أخطاءً، ولكنهم سيتعلمون حتمًا مما حدث ولن يكرروا مثل هذه الأمور مرة أخرى."

الجدير بالذكر أن أرسنال يتفاوض حاليًا مع عدد من المدربين من أجل تولي تدريب الفريق بصورة دائمة، في الوقت الذي يبرز فيه كارلو أنشيلوتي كالخيار الأقرب والأوفر حظًا بعد رحيله عن تدريب نابولي في الأيام القليلة الماضية.