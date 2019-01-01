هداف دوري أبطال آسيا يودع فريقه والهلال في الصورة

العديد من التقارير كانت قد تحدثت خلال الأيام الماضي عن احتمال وجود صفقة تبادلية

ماجد جزر

أثار اللاعب البرازيلي ليوناردو سوزا لاعب نادي الوحدة الإماراتي حالة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجه رسالة إلى جماهير العنابي موعدًا فيها الفريق وجميع منتسبي النادي.

الإثارة التي صنعها سوزا تأتي بسبب ارتباط أسمه بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب سوزا عبر حسابه الشخصي في إنستجرام رسالة عبر فيها عن سعادته بالتواجد لمدة عام داخل جدران العنابي وبين جماهير.

وأضاف أنه حاول بذل قصارى جهده خلال تواجده مع الفريق، مؤكدًا أن بذل أقصى ما لديه لتحقيق الانتصارات مع الفريق في جميع المباريات.

العديد من التقارير كانت قد تحدثت خلال الأيام الماضي عن احتمال وجود صفقة تبادلية بين الوحدة الإماراتي والهلال السعودي، بينم ينضم سوزا للزعيم، بينما ينضم كارلوس إدواردو لصفوف العنابي.

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يُذكر أن ليوناردو سوزا يحتل حتى الآن صدارة هدافي دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية برصيد 9 أهداف، بفارق هدفين عن الوصف بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال.