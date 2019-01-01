لينو: هذا هو أرسنال الحقيقي

إشادة كبيرة بعمل فريدي ليونبيرج..

أعرب بيرند لينو، حارس أرسنال، عن سعادته بالمردود الفني الذي قدمه الجانرز أمام وست هام، واعتبر أن الفريق قد عاد مجددًا إلى الابتسامة بعد طول غياب، مشيدًا بالعمل الذي يقوم به المدرب المؤقت فريدي ليونبيرج.

أرسنال حوّل تأخره أمام وست هام بهدف لفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في أول فوز منذ إقالة أوناي إيمري وتولي ليونبيرج المهام الفني للفريق اللندني.

لينو تحدث للموقع الرسمي لأرسنال بعد الانتصار وقال "منذ اليوم الأول وقال ليونبيرج لنا أنه يريد رؤية وجوه ضاحكة مجددًا في النادي وذلك حتى نصنع أجواءً جديدة.".

كما أضاف "لقد قضينا وقتًا سيئًا، كلنا بشر، وهذا ليس بالأمر السهل. لم يكن الأمر كما وأننا لم نحاول، لكن الأمر الواقع أننا لم ننجح. لا أعرف ما الذي سيقرره النادي، ينبغي علينا التركيز فقط الآن.".

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واستطرد "فريدي يقوم بعمل جيد للغاية، الفريق يعرف جيدًا جودته والطريقة التي يريد أن نلعب بها. نحن نريد أن نستحوذ على الكرة، نحافظ على الكرة ونمارس الضغط العالي مع الكثير من التحولات الهجومية.".

"في الشوط الأول أمام وست هام كان فريدي يتحدث معنا ويحلل المباراة، أظهر لنا بعض المواقف التي كُنّا بحاجة إلى بعض الشجاعة فيها، لقد فعلنا هذا. لقد كان شعورًا جيدًا افتقدناه جميعًا بأن نعود وننتصر."

وأتم "بعد الهدف الثاني والثالث يمكنك أن ترى كيف اكتسبنا الثقة وكيف يمكننا أن نلعب بثقة أكبر، هذا هو أرسنال الحقيقي.".

جديرٌ بالذكر أن الانتصار الذي حققه أرسنال قد رفع رصيده من النقاط ليصبح 19 نقطة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.