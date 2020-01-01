ليمان: ليفربول قادر على تحطيم الرقم القياسي لأرسنال

ليفربول يقترب من معادلة الرقم القياسي لأرسنال هذا الموسم

يعتقد ينس ليمان، حارس مرمى أرسنال السابق، أن ليفربول بإمكانه هذا الموسم تحطيم الرقم القياسي للجانرز.

ويمتلك أرسنال رقماً مميزاً في عدم الهزيمة بالدوري الإنجليزي منذ 16 عاماً لمدة 49 مباراة حصل خلالها على 90 نقطة.

وقال ليمان في تصريحات صحفية: "ليفربول يسير على الطريق الصحيح، لتحطيم رقم أرسنال في سلسلة اللاهزيمة".

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وواصل: "لا أعتقد أن أحد سيقدر على أخذ اللقب منهم هذا الموسم، سيكون لقب عن جدارة خاصة في ظل مبارياتهم المثيرة التي يقدمونها".

وأكمل: "لقد استفادوا قليلاً من ضعف فرق مثل مانشستر سيتي ويونايتد وتوتنهام".

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ويستعد ليفربول لمواجهة، ساوثامبتون، مساء غد السبت في الجولة الـ 25 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن الريدز يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.