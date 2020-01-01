ليمار يعترف بالندم على عدم الانتقال إلى ليفربول

الجناح الفرنسي يكشف شعوره بعد فشل الصفقة

اعترف توماس ليمار جناح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بندمه على عدم الانتقال إلى ليفربول، عندما أتيحت له الفرصة في صيف عام 2017.

ليفربول حاول التعاقد مع اللاعب الفرنسي بهذه الفترة، ولكن الصفقة فشلت، نظراً لمطالب موناكو بالحصول على 100 مليون يورو.

آرسنال حاول ضم اللاعب في وقت لاحق، ولكن أتلتيكو مدريد فاز بالسباق، بعدما دفع 70 مليون يورو لموناكو في صيف 2018.

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وقال ليمار عن فشل انضمامه لليفربول بالتحديد:"هل أشعر بالندم؟ ربما، لا يمكنني إخفاء الأمر، كانت هناك حالة من الإحباط".

وأضاف:"بعد انتهاء الأمر وعلمي بفشل الصفقة، قررت نسيان الموضوع تماماً وعدم التفكير فيه، بعدها اجتهدت وجاءت الأندية مرة أخرى لتحاول ضمي في العام التالي".

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يذكر أن صاحب الـ24 سنة، فشل في تكرار تألقه مع موناكو بفريقه الجديد، حيث سجل 3 أهداف وصنع 6 في 68 مباراة بقميص الفريق الإسباني.