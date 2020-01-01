ليفركوزن يُسدى خدمة كبيرة لبايرن ميونخ بالتعادل مع لايبزيج

نتيجة مهمة في صراع البوندسليجا..

خيّم التعادل الإيجابي على أحداث مباراة باير ليفركوزن ومضيفه لايبزيج، في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول آرينا في ختام الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

ليون بايلي كان من افتتح التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 29 ثم أتى التعادل سريعًا من خلال باتريك شيك في الدقيقة 33، وحاول لايبزيج على مدار المباراة أن يُدرك الثاني ولكنه اصطدم بسوء توفيق غريب للغاية.

هذا التعادل في غاية الأهمية بالنسبة لبايرن ميونخ على وجه الخصوص، حيث ارتفع الفارق بينه وبين لايبزيج هكذا إلى ثلاث نقاط بعدما كان الفارق بينهما قبل هذه الجولة نقطة وحيدة فقط.

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في الوقت نفسه فقد استفاد بوروسيا دورتموند كثيرًا، فأصبح في المرتبة الثالثة بفارق نقطة عن لايبزيج أيضًا، الذي أصبح لديه 49 نقطة بينما البافاري 52 نقطة ودورتموند 48 نقطة.

العملاق البافاري انتصر في المباراة الماضية على هوفينهايم بستة أهداف نظيفة، بينما تمكن دورتموند بصعوبة من الانتصار على فرايبورج في سيجنال إيدونا بارك بهدف جادون سانشو.

في الوقت نفسه، واصل باير ليفركوزن اقترابه من فرق المقدمة وسلسلة نجاحاته في 2020، حيث ارتفع رصيده إلى النقطة 44 في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن المربع الذهبي الذي يُعد هدفه الأول هذا الموسم.

يذكر أن لايبزيج سوف يلتقي الجولة القادمة مع فولفسبورج، قبل أن يستضيف توتنهام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه في الذهاب بهدفٍ نظيف من توقيع تيمو فيرنر في توتنهام آرينا.

