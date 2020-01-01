ليفربول يضع عينه على جوهرة فياريال

هل تحدث الصفقة في الصيف؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع صامويل تشوكويزي، لاعب فياريال، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذه ليست المرة الأولى التي تهتم فيها إدارة الريدز بضم الدولي النيجيري، حيث كان أحد الأهداف في يناير المنقضي لكن كان من الصعب إقناع ناديه بالتخلي عنه في تلك الفترة ونظير 35 مليون يورو فقط.

وبحسب التقارير فإن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يضع تشوكويزي كخيار من أجل خلافة شيردان شاكيري، والذي أصبح رحيله عن الأنفيلد مسألة وقت.

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لكن سيُكلف صاحب الـ20 عامًا خزائن ليفربول كثيرًا، حيث يرتبط اللاعب بعقد في الغواصات حتى صيف 2023 مع وجود شرط جزائي بقيمة 65 مليون يورو.

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تشوكيزي هو أحد أبرز المواهب في العالم في الآونة الأخيرة، وليس أدل على ذلك من اختيار الأسطورة ليونيل ميسي له كواحد من أفضل 3 لاعبين في جائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عامًا عن عام 2019.

وشارك تشوكيزي رفقة فياريال هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف البطولات استطاع خلالها أن يحرز 4 أهداف مع صناعته لمثلهم.

يذكر أن شاكيري قد أعلن في أكثر من مناسبة عدم رضاه عن خروجه من حسابات يورجن كلوب مؤخرًا، وألمح أيضًا إلى أن هذا هو موسمه الأخير مع بطل أوروبا.

كما تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي هو أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع تشوكويزي بُناء على رؤية من المدرب فرانك لامبارد.

