ليفربول يسعى لتمديد عقد فينالدوم ويستغني عن لالانا

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن نهاية مسيرة آدم لالانا رفقة كتيبته بنهاية هذا الموسم، في وقتٍ كشفت فيه صحيفة "جارديان" عن مفاوضات مضنية لتمديد إقامة جورجينيو فينالدوم بأنفيلد.

وكان ليفربول قد مدد عقد لالانا حتى نهاية يوليو لضمان استمراره حتى نهاية الموسم - عقده كان ينتهي في 30 يونيو - ، وقد جاءت تصريحات كلوب بعد ذلك واضحةً بأن دور الدولي الإنجليزي سينتهي مع آخر صافرة لهذا الموسم العصيب.

في المقابل، ينتهي تعاقد فينالدوم مع ليفربول في صيف 2021، وتسعى إدارة ليفربول لإبقائه حتى 2024 أو 2025، غير أن مطلب الدولي الهولندي واضحًا وهو التأكد من أن دوره سيظل رئيسيًا مع كتيبة كلوب.

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وتحدث كلوب للموقع الرسمي للريدز عن لالانا قائلًا "أعرف كم الأندية الراغبة في التعاقد مع لالانا في هذه اللحظة، وقد مددنا معه لضمان استمراره لنهاية الموسم، هكذا ينبغي أن تسير الأمور".

كما أضاف "أنا سعيد للغاية لأنه سيكون معنا لإنهاء المهمة الحالية والحصول على الوداع الذي يستحقه كثيرًا. آدم يضع النادي دائمًا أولًا، لذا من الرائع أن نؤخر رسائل الامتنان والحظ السعيد حتى آخر يوليو".

أما لالانا نفسه، فقال "أجرينا محادثة صادقة للغاية حول دوري في الأسابيع المتبقية، أريد أن أساهم بأكثر طريقة إيجابية ممكنة تساعد الفريق، ليس فقط للموسم الحالي بل أيضًا لما يحتاجون للتفكير فيه بالموسم المقبل".

"أنا في سلام تام مع ما يبدو الأمر عليه وما أشعر به، وأنا أعلم أن الدور الذي سأقوم به سيساعد فيما سيكون فترة استثنائية حقًا لم يشهدها أي منّا على الإطلاق."

بالنسبة لفينالدوم، فتزعم جارديان أن الاتفاق حول الأمور المادية ليس حائلًا على الإطلاق، اللاعب يود الاستمرار ولكن كل ما يطلبه هو تأكيد كلوب باستمراره أساسيًا، ويتوقع أن يحدث ذلك في وقتٍ قريب.

الجدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ستعود 17 يونيو الحالي، ويحتاج ليفربول إلى الفوز بمباراتين فقط من أجل تنصيبه بطلًا للبريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.