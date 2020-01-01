من أغسطس إلى أكتوبر؟ جدل حول موعد الميركاتو في إنجلترا

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا؟

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس إجراء سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر المقبلين.

وكان من المقرر أن يتم فتح باب الميركاتو الصيفي في وقت لاحق من شهر يونيو الحالي ومع بداية يوليو وفقًا لما كان يتم دائمًا في السنوات الماضية.

ولكن فيروس كورونا الجديد وتفشيه في إنجلترا وحول العالم قد أدى إلى توقف المنافسات المحلية والأوروبية لنحو ثلاثة أشهر، على أن تعود خلال الشهر الحالي.

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وسيؤدي ذلك إلى إنهاء الموسم في موعد متقدم عن الطبيعي، مما سيجعل من الصعب الإبقاء على فترة الانتقالات الصيفية في موعدها الطبيعي.

وحول ذلك، أشارت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث في الوقت الحالي عن تحديد موعد لإقامة الميركاتو الصيفي بعد نهاية الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل.

وتجري سلطات كرة القدم المحلية مباحثات مع القائمين على المنافسات المحلية الأخرى في أوروبا والجهات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل تحديد موعد يلائم الجميع، حيث أن سوق الانتقالات الصيفية تعتبر سوق حركة بين كل الأندية.

وحدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق أن سوق الانتقالات الصيفية سيكون في الفترة ما بين الأول من سبتمبر المقبل وحتى الخامس من أكتوبر، حيث سيكون أقصر مما كان عليه في الأوضاع الطبيعية.

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيستأنف في السابع عشر من يونيو الجاري، ويتصدره ليفربول بفارق كبير عن جميع الملاحقين.