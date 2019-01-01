ليفربول يستعيد ميلنر قبل مواجهة مانشستر سيتي

لاعب الوسط الإنجليزي تعرض للإصابة وغاب عن مباراة أرسنال السبت الماضي

يستعيد ليفربول لاعب وسطه المخضرم جيمس ميلنر، قبل مواجهة مانشستر سيتي غداً الخميس بالدوري الإنجليزي.

الريدز يحلون غداً الخميس ضيوفاً على سيتي، في إطار الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج، بلقاء غاية في الأهمية على الفوز باللقب.

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ميلنر غاب عن مباراة أرسنال السبت الماضي التي فاز بها ليفربول 5/1، بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن ميلنر عاد مرة أخرى لتدريبات الفريق استعداداً لسيتي.

قبل قمة البريميرليج غداً مانشستر سيتي 🆚 ليفربول 🔥



أبرز تصريحات مدربي الفريقين 👇 pic.twitter.com/jZQmiwYljQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وهو ما يمنح المدرب يورجن كلوب دفعة كبيرة، باعتبار الإنجليزي أحد أهم العناصر الأساسية بفريقه.

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ويمتلك صاحب الـ32 عاماً سجلاً مبهراً مع الريدز هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 في 22 مباراة.

ليفربول يخوض لقاء سيتي وهو على صدارة البريميرليج بـ54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أصحاب الأرض.