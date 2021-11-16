ليفربول يحدد بدائل صلاح خلال فترة كأس أمم إفريقيا

سيكون على نادي ليفربول الإنجليزي أن يبدأ العمل من الآن في ظل الرحيل المرتقب لنجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

سيغيب الثنائي، جنبًا إلى جنب مع نابي كيتا، عن عدد من مباريات ليفربول في العام الجديد، وسيعتمد غيابهم حينها على مدى تقدم منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا.

غياب صلاح وماني تحديدًا يدفع بعض أنصار "الريدز" إلى مطالبة ليفربول بالتحرك عند فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل التعاقد مع بدائل للثنائي الهجوم.

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية سلطت الضوء على الحلول التي قد يقوم بها "الريدز" لتخطي تلك الفترة الحرجة، التي تشهد عددًا من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس إنجلترا.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن قيام ليفربول بتعاقدات جديدة غير مرجح، لكنه في نفس الوقت ليس مستبعدًا تمامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو قد يكونان أكبر المستفيدين من غياب صلاح وماني عن الفريق.

وبالنظر أيضًا إلى التقدم المستمر في مرحلة تعافيه بعد إصابة خطيرة في الكاحل، يمكن أن يعود هارفي إليوت في الوقت المناسب لتقديم حل هجومي على الجبهة اليمنى.

لكن هناك خيار أقل وضوحًا استفاد منه ليفربول بالفعل خلال الموسم الحالي.

الحل يتمثل في الدفع بالظهير نيكو ويليامز إلى الأمام كجناح أيمن للمساعدة في الإنابة عن صلاح.

ويليامز، 20 عامًا، بدأ مسيرته بين صفوف الشباب في مركز الجناح الأيمن قبل أن يتراجع إلى الظهير.

ويلعب ويليامز دور الجناح بشكل جيد مع منتخب ويلز، حيث قام به خلال مباراتي التشيك ثم بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومع خوض ليفربول عددًا من المباريات في الكؤوس المحلية خلال الفترة التي من المقرر أن يغيب فيها صلاح وماني، سيكون من المؤكد أن يلعب نيكو ويليامز في مركز متقدم.

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