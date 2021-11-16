ميسي الدولي وصلاح المنقذ ورونالدو، من الأقرب للفوز بـ جول 50 2021

تصلنا ساعات قليلة للغاية على غلق التصويت في جائزة جول 50 2021 في نسختها الأجدد والتي تشرك من خلالها الجماهير في عملية تحديد اللاعب الأفضل.

الأصوات تتراكم في الأيام الماضية والمنافسة تشتد، ولكل لاعب إنجازه الخاص وأرقامه التي تميزه عن غيره، فمن الأقرب لتحقيق الفوز.

أنتم فقط من سيحدد الفائز عن طريق التصويت الذي سيتم غلقه في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على أرقام أبرز نجوم العالم من خلال الأسطر المقبلة وسارع من أجل منح صوتك للاعبك المفضل من هنا

ليونيل ميسي .. إخفاق كتالوني وإنجاز أرجنتيني

النجم الأرجنتيني لم يحصل مع برشلونة ما يشفع له ليكون موسمه ناجحًا، لكن فوزه ببطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب الأرجنتيني غير كل شيء.

خاض ميسي 47 مباراة خلال الموسم الماضي، فاز في 29 منهم وسجل 38 هدفًا وصنع 12، أي أكثر من صنع بين كل الأسماء في ذلك التقرير.

على مستوى صناع الفرص كان ليونيل ميسي هو صاحب المركز الأول أيضًا وبفارق كبير، حيث صنع 27 فرصة محققة للتسجيل، وأقرب منافسيه صنع 19.

كريستيانو رونالدو .. موسم محبط على كافة المستويات

النجم البرتغالي مر واحد من أصعب المواسم في مسيرته الكروية، فلم يحقق الألقاب لا محليًا ولا قاريًا ولا مع يوفنتوس أو في منتخب البرتغال.

رونالدو كاد حتى أن يفشل في الصعود لدوري أبطال أوروبا لولا الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، والذي لم يكن له فيه أي فضل.

كريستيانو خاض 44 مباراة فاز في 31 منهم في كل البطولات، وسجل 36 هدفًا وصنع خمسة، ولم يتفوق في معظم الأرقام على أقرانه.

روبرت ليفاندوفسكي .. أرقام مرعبة

على المستوى الجماعي فلا يوجد شك أن ليفاندوفسكي يعد ضمن أفضل المرشحين للجائزة في ظل كل ما حصده بايرن ميونخ من بطولات.

وعلى المستوى الفردي، فالنجم البولندي يتفرد بعدد أهداف لا يقارن، حيث سجل 48 هدفًا في 40 مباراة، فاز فريقه في 30 مواجهة.

وفيما يتعلق بالصناعة فقد صنع تسعة أهداف و12 فرصة كبيرة للتهديف، ولولا إلغاء جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي لكان قد فاز بها بأريحية.

محمد صلاح .. أن تحمل فريقك وحدك

موسم ليفربول لم يكن مثاليًا، في ظل كل تلك الإصابات التي عانى منها الفريق والتراجع الواضح في النتائج الذي كاد يؤثر على موقفهم من اللعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

على الطرف الآخر من الملعب كان هناك محمد صلاح يسجل الأهداف ويصنعها ويقود فريقه بمجهود متفرد في الصعود لدوري أبطال أوروبا وإنقاذ الموسم.

صلاح خاض 51 مباراة فاز ليفربول في 26 منهم، وسجل 31 هدفًا في كل البطولات وصنع ستة، بالإضافة إلى 15 فرصة تسجيل محققة.

كيليان مبابي .. هل يكفي التواجد في باريس؟

موسم آخر مميز قدمه كيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم خلاله كل ما لديه وقاد الفريق لأبعد نقطة ممكنة سواء في الدوري أو دوري الأبطال.

لكن في النهاية لم يحقق الفريق أيًا من البطولتين، ووجد مبابي نفسه من جديد في مفترق طرق يبحث فيه عن مستقبل أفضل.

مبابي لعب 47 مباراة وسجل 42 هدفًا وصنع 11 كثاني أكثر من ساهم في الأهداف خلف روبرت ليفاندوفسكي.

بيت القصيد

قد يملك أحد هؤلاء الخماسي أرقامًا أفضل من الآخر، أو قد يكون قد أمضى موسمًا أنجح على المستوى الجماعي أو الفردي، لكن القرار في النهاية سيكون لكم.

سواء بمنح أحدهم صوتكم في جائزة جول 50 2021 أو بمنحه لغيرهم، كل صوت مؤثر في إجمالي الأصوات التي تجاوزت الـ 15 مليون تصويتًا حول العالم منذ أيام.

في النهاية كما أكدنا، القرار قراركم، فأسرعوا وصوتوا للاعبكم المفضل قبل اغلاق التصويت في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن الإعلان عن ترتيب القائمة سيكون في الخامسة من مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.