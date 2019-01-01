ليفربول وبرشلونة ينتظران تحديد مصير رابيو مع باريس

اللاعب سيعقد اجتماعاً مع إدارة النادي الفرنسي هذا الأسبوع

يستعد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، لحسم مستقبله بشكل نهائي خلال هذا الأسبوع، لتحديد الخطوة القادمة له الموسم القادم.

رابيو يعاني من التجميد مع باريس سان جيرمان خلال الأسابيع الماضية، لرفضه التفاوض من أجل التوقيع على عقد جديد.

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اللاعب الذي ينتهي عقده مع باريس في يونيو المقبل، لم يظهر في أي مباراة مع فريقه منذ شهر ديسمبر الماضي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت اهتمام كلاً من ليفربول وبرشلونة بالتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

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وأشارت أن اللاعب سيجلس مع إدارة باريس هذا الأسبوع، من أجل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

ويعتبر الخيار الأقرب الآن هو قيام باريس بفسخ عقد اللاعب بشكل مبكر خلال هذا الشهر.

ويأتي ذلك لإيمان باريس باستحالة الاستفادة من اللاعب، خاصة بعد معاقبته بتهمة سوء السلوك مطلع شهر مارس الجاري.