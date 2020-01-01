ناجلسمان: انتقال فيرنر لتشيلسي لم يُحسم حتى الآن

المدرب الألماني يبحث عن البدائل المناسبة

كشف يوليان ناجلسمان مدرب نادي لايبزيج الألماني، عن عدم انتقال تيمو فيرنر مهاجم الفريق لصفوف تشيلسي بشكل نهائي.

الصحف الإنجليزية والألمانية، أجمعت الأسبوع الماضي على انضمام المهاجم الألماني لصفوف البلوز، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يصل إلى حوالي 50 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك كشف ناجلسمان أن الصفقة لم تتم بصفة رسمية حتى الآن، معترفاً في نفس الوقت بالبحث عن بدائل أخرى لتعويض رحيل فيرنر.

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وقال المدرب الشاب:"الصفقة لم تُحسم حتى الآن بشكل نهائي، ولكن يجب التحدث بواقعية حول رؤيتي وطموحاتي، لذلك أتوقع رحيل بعض المواهب عن الفريق".

وأضاف:"الآن علينا التعامل مع هذا الوضع، وإيجاد العناصر الأنسب لسد الفراغ الذي سينتج عن رحيل فيرنر أو أي لاعب آخر".

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يذكر أن ليفربول وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، جميعهم حاولوا التعاقد مع صاحب الـ24 سنة، والذي نجح في هز الشباك 31 مرة بجميع البطولات هذا الموسم.