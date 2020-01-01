لماذا احتفل برايثوايت بهدوء بعد هدفه أمام مايوركا؟

أبدى مارتن بريثويت سعادة بالغة بعد تسجيله هدفه الأول مع فريقه برشلونة...

أعرب مارتن برايثوايت عن سعادته بعد تسجيل هدفه الأول مع برشلونة خلال الفوز على ريال مايوركا 4 /صفر في أول مباراة للفريق بعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم .

وعلى الرغم من السعادة الكبيرة التي شعر بها من الداخل، إلا أن برايثوايت لم يحتفل بهدفه الأول ، وأن السبب هو تعرضه للصدمة لأنه كان يحلم بتسجيل هدفه الأول مع برشلونة مُنذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى عدم وجود جماهير في المدرجات تسبب باحساس غريب للاعب ولذلك لم يحتفل بالهدف الذي سجله في شباك مايوركا.

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وقال برايثوايت في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة : "لقد كنت أنتظر ذلك منذ فترة طويلة ، لذلك من المذهل تسجيل أول هدف لي مع برشلونة ".

وتابع "كان من المهم أن نبدأ كما فعلنا [يوم السبت] ، لذلك نحن سعداء وعلينا أن نستمر على هذا النحو.

وواصل "كلاعب هجومي تريد تسجيل الأهداف وكنت أعمل كثيرًا في فترة التوقف، وكنت أتطلع حقًا للعب هذه المباراة وآمل أن أحصل على هدف وأنا سعيد ، أنا سعيد حقًا ".

كان برشلونة قد تقدم بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة الثانية، وأضاف برايثوايت الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم سجل جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 79 قبل أن يحسم ليونيل ميسي الفوز لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأردف عن المواجهة المقبلة ضد ليجانيس: "لدي الكثير من الأصدقاء هناك، ستكون مواجهة مميزة، لكن بمجرد بداية المباراة لا يوجد أصدقاء".

وقال برايثوايت ، متحدثًا إلىBarca TV: "إنها مهمة حقًا لأننا يجب أن نبدأ بثقة ، وأن نحرز أربعة أهداف ولا نتنازل عن أي هدف أمر مهم حقًا بالنسبة لنا.

واختتم "لقد بدأنا بشكل جيد وبنينا ثقتنا ونحتاج إلى ذلك لمواصلة متابعة ما نريد".

يذكر أن برشلونة قد رفع رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين منافسه ريال مدريد إلى خمس نقاط.