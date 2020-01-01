مانشستر يونايتد يؤيد استكمال البريميرليج

مع إمكانية خوض الموسم خلف الأبواب المغلقة

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بخطوة جدية، تبدو مساندة وداعمة لفكرة استكمال الموسم، تزامناً مع أزمة فيروس كورونا التي ضربت جميع أنحاء العالم.

كورونا اقتحم كرة القدم خلال الأسابيع الماضية، وتسبب في حالة شلل تام بالنشاط الرياضي، وتوقف المسابقات المحلية والقارية بكل البلدان.

الجدل مازال مستمراً حول استكمال الموسم الحالي، أو الإلغاء مثلما حدث في إنجلترا بداية من الدرجة الثالثة وحتى السادسة.

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مانشستر يونايتد أعلن اليوم الجمعة، عن ترتيبات حجز تذاكر الطوارئ في حالة استكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة أو إلغاؤها هذا الموسم.

وتم تعليق الموعد النهائي لتجديد التذاكر الموسمية حتى 1 مايو المقبل، مع النظر في كافة التدابير الأخرى لدعم المشجعين خلال أزمة فيروس كورونا.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، أنه يؤيد فكرة استكمال الموسم بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وكذلك المسابقات الأوروبية سواء الدوري الأوروبي أو دوري الأبطال.

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الخطوة كأولوية له، ولكنه لا يمانع أيضاً لو استلزم الأمر خوض المباريات بدون جمهور أو إلغاء الموسم بشكل كامل حفاظاً على سلامة الجماهير.

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وفي حالة إلغاء الموسم، تعهد يونايتد بتوفير الترتيبات المالية اللازمة لمن قاموا بحجز التذاكر الموسمية، سواء بإدراج قيمة التذاكر المتبقية بالموسم الكامل، أو إرجاع الأموال التي تم دفعها.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان يحتل المركز الخامس بجدول البريميرليج قبل توقف المسابقة بـ45 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي الرابع.