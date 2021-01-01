كلوب: لست بحاجة للحديث مع صلاح ولدينا أزمة في إنهاء الفرص

تصريحات المدرب الألماني قبل لقاء فولهام

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا توجد أي مشاكل مع محمد صلاح، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت أمام تشيلسي.

صلاح تم استبداله في وقت مبكر من الشوط الثاني، خلال المباراة التي خسرها الريدز بهدف دون رد سجله الإنجليزي ميسون ماونت.

وكيل أعمال اللاعب قام بنشر رسالة غامضة بعد هذه الواقعة، بينما ظهر الدولي المصري في حالة غضب شديدة بعد تغييره.

وفي هذا السياق قال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء فولهام القادم:"نحن نتحدث بشكل مستمر عن كل الأمور، هل هذه الواقعة كافية للحديث عنها بشكل محدد معه؟ لا أعلم".

وأضاف:"كلاعب مهاجم هو لم يكن سعيدًا وأراد البقاء في الملعب وهذه قضية طبيعية تحدث لأي لاعب".

وتابع:"علينا التحسن بشكل عام، صلاح لاعب رائع وهداف والجميع يعرف أنه يمكنه تسجيل المزيد وهذه ليست مشكلة لنا".

وأما عن الإصابات:"أوزان كاباك لن يلعب أمام فولهام بسبب معاناته من إصابة".

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مركز فابينيو:" سيكون الأمر رائعًا لو قمنا باستخدامه في خط الوسط، كانت لدينا مشكلة في النقص العددي بالدفاع، الآن علينا اتخاذ القرار سواء بالدفع بفابينيو كمدافع أو الاعتماد على لاعبين من الشباب في قلب الدفاع بعد إصابة كاباك".

معاناة فريقه هذا الموسم:"نحن نحاول التأقلم مع الظروف الحالية، نريد الاستقرار ونعمل على إنهاء الفرص، ويجب علينا تحسين بعض الأمور في اتخاذ القرارات في الثلث الأخير".

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر ستي المتصدر بـ65 نقطة.