كلوب يفسر غضب ماني ويلمح لأزمة مع صلاح

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يوضح سبب غضب النجم السنغالي ساديو ماني أثناء تبديله في مواجهة بيرنلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن غضب لاعبه ساديو ماني أثناء تبديله في مواجهة بيرنلي ليس له علاقة بالتغيير نفسه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب اللقاء ليثير الجدل حول السبب الحقيقي لغضب اللاعب السنغالي، خاصة في ظل عدم تمرير محمد صلاح لأكثر من كرة خطيرة لماني خلال المواجهة.

تاريخي يا كلوب🔝



نادي ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني حقق الفوز في 13 مباراة على التوالي لأول مرة في تاريخ الفريق بالبريميرليج 💫 pic.twitter.com/Fckhzo80P1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وقال كلوب: "ساديو ماني شخص عاطفي لحد كبير، أمرًا ما في المباراة لم يسر بالطريقة التي أرادها، ذلك ليس له علاقة بالتغيير، سنوضح كل شيء في غرف الملابس".

وأضاف: "لقد كنا مذهلين في المباراة، وفي بعض الأوقات لعبنا كرة قدم جيدة للغاية، كما لجأنا في بعض الأحيان للكرات الطولية".

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وأكمل: "الحظ وقف في صفنا بالهدف الأول الذي سجلناه، لكننا استغللنا الموقف وتحكمنا في اللقاء كما أردنا، وعملنا بشكل كبير لتحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن المواجهة كانت قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ١٢ نقطة من أصل أربع مباريات خاضهم وحقق فيهم الانتصار.